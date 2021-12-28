Декабрь 2021

«В череде новогодних праздников даже верующему человеку непросто бывает разобраться: какой же Новый год «самый настоящий» — обычный, первоянварский, или старый. Ответ, если строго разобраться, просится следующий: ни тот, ни другой. Ведь мы ведем отсчет дней и лет нашей эры от Рождества Христова. Родился Господь — и, стало быть, начался первый год, а настоящий новогодний праздник как раз и приходится на Рождество», — утверждает писатель Валерий Шамбаров в статье, посвященной первым в году всенародным торжествам.«До появления его ракет лучшие умы человечества почти ничего не знали о космосе. Вот она, «роль личности в истории», — за считанные годы Сергей Королев продвинул научно-техническое развитие жителей планеты Земля на много десятилетий вперед. Наш самый прославленный главный конструктор освоил предмет, доступный немногим, — суворовскую науку побеждать». 12 января со дня рождения великого русского-советского ученого будет отмечаться 115 лет, и «Свой», конечно же, не мог не отметить эту дату.2022-й в нашей стране объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. О родоначальнике знаменитого на весь мир промысла Иване Голикове рассказывает материал «Чтобы в Палехе были Москва и Ленинград».Также в номере читайте о поэтах Юрии Левитанском и Римме Казаковой, об истории известнейшего стихотворения Константина Симонова «Жди меня», о дружбе Достоевского и Победоносцева, гибели Григория Распутина и другие материалы.