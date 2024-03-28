Коллективы из России и Белоруссии выступят на фестивале духовых оркестров в Тамбовской области

Десять коллективов из России и Белоруссии выступят на XII Международном фестивале духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова. Об этом журналистам сообщила замминистра культуры региона Вера Дубок.





Фестиваль пройдет 14 и 15 июня. В 2024 году его участниками станут оркестры Минобороны России, военно-морского флота имени Римского-Корсакова, внутренних войск МВД Белоруссии и другие.





«То есть в регионе выступят около 350 человек», — уточнила собеседница ТАСС





В первый день фестиваля оркестры выйдут на сцены в городах и округах Тамбовской области. В финале пройдет гала-концерт. Предварительно, вечер состоится на Площади Музыки в Тамбове.









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