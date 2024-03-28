Коллективы из России и Белоруссии выступят на фестивале духовых оркестров в Тамбовской области

Свои работы покажут представители Индии, Бразилии, Австралии, Тайваня, Перу, Аргентины, Египта и дру...
Международный фестиваль духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова пройдет в 12-й раз.
Курсы на тему «Экскурсионно-лекционная работа в музее» прошли во второй половине марта.
Выставка «Это нам приснилось завтра» откроется 9 апреля.
Сессия «Управление авторскими правами в цифровом мире: вызовы для киноиндустрии» прошла в рамках 20-...
Свои работы покажут представители Индии, Бразилии, Австралии, Тайваня, Перу, Аргентины, Египта и дру...
Международный фестиваль духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова пройдет в 12-й раз.
Курсы на тему «Экскурсионно-лекционная работа в музее» прошли во второй половине марта.
Выставка «Это нам приснилось завтра» откроется 9 апреля.
Сессия «Управление авторскими правами в цифровом мире: вызовы для киноиндустрии» прошла в рамках 20-...
Международная ярмарка пройдет в «Гостином Дворе» при поддержке Минцифры.
Выставка «Браво, Боголюбов!» открылась в Саратовском государственном художественном музее имени Ради...
На выставке представлены личные вещи, фотографии и дневники детей времен Великой Отечественной войны...
Премьера байопика планируется на 2026 год.
Донецкая государственная академическая филармония стала первым участником всероссийской программы.
Заслуженному деятелю искусств России было 92 года.
По словам продюсера, в основе отечественной картины лежит наследие российской культуры.
Книгу можно будет приобрести с 4 апреля.
Участники заседания комитета по культуре также затронули вопрос работы в новых регионах.
Генпрокуратура начала процедуру по признанию артистки иностранным агентом в России.
Третий сезон будет состоять из 13 эпизодов по 25 минут.
Артист сообщил, что не может гастролировать из-за своего состояния.
Торговые ряды будут закрыты на реставрацию 1 апреля.
Одной из главных задач конкурса является привлечение внимания к поддержке наших вооруженных сил в ре...
Фестиваль стартует в Челябинске в конце марта.
28.03.2024