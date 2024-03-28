Более 40 мультфильмов из 17 стран представят на кинофестивале «Циолковский» в Калуге

Анимационные фильмы из 17 стран, включая Индию, Бразилию, Австралию, Тайвань, Перу, Аргентину и Египет, войдут в конкурсную программу Международного кинофестиваля «Циолковский». Смотр пройдет в Калуге.





В пресс-службе кинофестиваля уточнили, что зрители увидят более 40 анимационных лент из 17 стран.





«В секции анимации и мультимедиа зрители увидят работы из России, Индии, Бразилии, Австралии, США, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Тайваня, Перу, Ирана, Норвегии, Португалии, Германии, Аргентины и Египта», — говорится в сообщении.





Короткометражные мультфильмы разделили на четыре сеанса по темам, учитывая возраст зрителей. Взрослая аудитория увидит 11 коротких анимационных лент в рамках третьего киносеанса «Метафизика космоса».





В конкурсе 2024 года участвует один полнометражный мультфильм – «Пассажир из Ганоры» иранского режиссера Сейеда Ахмада Аламдара. По сюжету мальчик в компании инопланетян ищет потерянную королеву планеты Ганора, чтобы вернуть мир.









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