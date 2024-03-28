Ольга Любимова обсудила с депутатами Госдумы меры охраны массовых мероприятий

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с депутатами Госдумы ряд вопросов. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Участники заседания комитета по культуре под председательством Елены Ямпольской подняли темы охраны массовых мероприятий, работу в новых регионах, второе высшее творческое образование, вопросы применения авторского права и цифрового искусства. Стороны обсудили поддержку династий деятелей культуры, производство социально значимых фильмов, продвижение картин в прокате и на онлайн-платформах, вступление в силу закона, упрощающего порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны.





«Уделили большое внимание нашей общей работе по реализации поручений Владимира Владимировича Путина. Это подготовка долгосрочной программы сохранения объектов культурного наследия и запуск программы «Земский работник культуры»», — написала министр.





В рамках заседания участники наметили важные задачи на будущее. Ольга Любимова поблагодарила депутатов за слаженную и конструктивную работу.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой