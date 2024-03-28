В России выйдет третье издание «Жизни Антона Чехова» с исследованием слухов о дочери писателя

Новое третье издание книги литературоведа Дональда Рейфилда «Жизнь Антона Чехова» с исследованием слухов о существовании дочери писателя представят на очередной ярмарке non/fiction в Москве. Об этом журналистам сообщила пресс-служба издательства «Азбука-Аттикус».





В издательстве «КоЛибри» выходит третье, дополненное, издание биографии русского классика. Автором выступил британский литературовед, специалист по русской литературе, профессор Дональд Рейфилд.





«Издание впервые включает в себя главу «В поисках дочери Чехова» – результат многолетних исследований», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.





В издательстве обратили внимание на изменившийся внешний вид книги. От прошлых изданий ее отличает черная обложка с белыми выпуклыми рисунками и текстом. Книга выйдет в продажу 4 апреля – в первый день работы ярмарки non/fiction.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва