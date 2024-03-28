В Кирове установят архитектурную подсветку на исторических зданиях

Архитектурная подсветка появится на четырех улицах Кирова в честь его юбилея. Об этом сообщила Дирекция 650-летия города.





Подсветка украсит 121 историческое здание. Большинство из них являются памятниками, историческими и культурными объектами, а также жилыми домами. В дирекции уточнили, что речь идет об улицах Спасская, Московская, Комсомольская, Октябрьский проспект.





Также будут подсвечены памятники «Сестра милосердия» и «Трифону Вятскому» в центре города, памятник Кировским военным морякам и речникам на нижней набережной Вятки, памятник писателю Александру Грину. Работы по созданию подсветки начнутся в мае и могут завершиться в сентябре.





Киров будет отмечать историческую дату основания Хлынова 21-22 сентября. Юбилейные мероприятия Хлынова-Вятки-Кирова запланированы в День России и День Города. 29 июня для кировской молодежи и гостей будет организована Ночь города.









Фото: Дирекция 650-летия города Киров