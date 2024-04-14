В Краснодарском крае завершился Всероссийский конкурс детских хоров

Торжественное закрытие Всероссийского конкурса детских хоров и вокальных ансамблей прошло в детском центре «Орленок», расположенном в Краснодарском крае, передает «Культуромания».





Это мероприятие собрало около тысячи юных участников, возрастом от 7 до 17 лет, и представлявших 40 регионов России.





В финале конкурса, который только второй раз проводился при поддержке Министерства просвещения РФ и Всероссийского центра художественного творчества и гуманитарных технологий с 2022 года, были оглашены имена победителей в трех основных категориях и двух специальных номинациях.





Кульминацией вечера стало выступление сводного хора, насчитывающего 1000 детских голосов, которые совместно исполнили произведение Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Звездопад», прозвучавшее на церемонии награждения.









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