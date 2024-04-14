В Театре наций дебютировал спектакль по роману Василия Аксенова

На сцене Театра Наций — премьера спектакля Мурата Абулкатинова «Десять посещений моей возлюбленной» по одноименному роману Василия Аксенова, одного из видных представителей деревенской прозы, сообщает «Российская газета».





Спектакль, воплощённый в жизнь талантливым режиссёром Муратом Абулкатиновым, исследует темы первой любви и невозвратимых потерь, поднимая вопросы о корнях и ностальгии по детству.





Роман Аксенова, удостоенный внимания критиков в 2011 году, включая номинацию на «Ясную Поляну» и победу в категории лучшей публикации года от журнала «Москва», стал основой для постановки, которая получила определение «сцены из вчерашней юности» от её создателей.





Действие романа Аксенова разворачивается в родном для писателя Краснодарском крае, деревне Ялани. Перед началом репетиций творческая группа посетила Ялани, чтобы максимально точно передать на сцене её неописуемую атмосферу.





Режиссёр объяснил, что им очень хотелось передать зрителям величие и красоту этих мест через сценическое пространство, что нашло отражение в декорациях.





В центре сюжета — старшеклассник Олег, которого настигла первая страстная любовь к Тане, девочке из соседней деревни. Его встречи с возлюбленной чередуются с картинами подростковой жизни: самоубийство товарища, смутные чувства к другой девушке, предательство.









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