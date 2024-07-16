В Херсонесе археологи нашли необычный сосуд VIII-IX века н.э.

16.07.2024

В Херсонесе археологи нашли необычный сосуд VIII-IX века н.э.
Археологи Херсонеса сделали новое открытие.

В засыпи колодца, который датируется VIII-IX веком нашей эры, исследователи обнаружили богато украшенный сосуд необычной формы, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».

С внешней стороны сосуд украшен орнаментом из двух видов красок. Сосуд имеет две ручки и слив.

Предмет в настоящее время находится у реставраторов, а ученые выдвигают догадки о его предназначении.

В музее-заповеднике рассказали, что в Херсонесе впервые найден необычный сосуд такой сохранности.


Фото: кадр видео