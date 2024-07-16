В Херсонесе археологи нашли необычный сосуд VIII-IX века н.э.

В Херсонесе впервые найден сосуд необычной формы.
Полнометражный фильм является дебютом режиссера Филиппа Ларса.
Сериал расскажет историю Кати Белобородько — девушки, которая выросла в небольшом рыбацком поселке и...
Художественный руководитель и главный дирижер — Дмитрий Васильев.
Мероприятие включает кинопоказ и концерт.
В Херсонесе впервые найден сосуд необычной формы.
Полнометражный фильм является дебютом режиссера Филиппа Ларса.
Сериал расскажет историю Кати Белобородько — девушки, которая выросла в небольшом рыбацком поселке и...
Художественный руководитель и главный дирижер — Дмитрий Васильев.
Мероприятие включает кинопоказ и концерт.
Мероприятие состоится в субботние дни 7 и 14 сентября.
Автором и организатором фестиваля стал Владислав Крылов.
В РЭО отметили, что развитие экономики замкнутого цикла требует непосредственного участия граждан в ...
Это первая выставка, созданная совместно с Национальным музеем Султаната Оман.
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Мероприятие состоится в рамках проекта «Кириллица на улице».
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Президент России также выразил уверенность в том, что форум пройдет на высоком уровне.
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Главную роль в фильме сыграла Майки Мэдисон.
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Фестивали начнутся 17 июля.
16.07.2024