В Херсонесе археологи нашли необычный сосуд VIII-IX века н.э.

Археологи Херсонеса сделали новое открытие.



В засыпи колодца, который датируется VIII-IX веком нашей эры, исследователи обнаружили богато украшенный сосуд необычной формы, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».



С внешней стороны сосуд украшен орнаментом из двух видов красок. Сосуд имеет две ручки и слив.



Предмет в настоящее время находится у реставраторов, а ученые выдвигают догадки о его предназначении.



В музее-заповеднике рассказали, что в Херсонесе впервые найден необычный сосуд такой сохранности.









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