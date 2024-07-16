Омский симфонический оркестр анонсировал премьеру — концерт-перформанс «СимфоСпорт».



Выступление состоится в День физкультурника, 10 августа, на сцене Концертного зала Омской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер — Дмитрий Васильев.



«Концерт-перформанс „СимфоСпорт“ — это невероятная олимпиада, объединяющая на одной сцене зимние и летние виды спорта, классику и современную и музыку, звезд омского спорта и виртуозных музыкантов, энергию, скорость и юмор», — говорится в анонсе.



Участие в представлении примут известные спортсмены региона, театр танца «нОга», шоу-балет «Малина», танцевальная группа Team Spirit, воспитанники спортивных школ Омска и зрители.



Оркестр исполнит музыку Акихо, Бакоса, Онеггера, Цфасмана, Чайковского.









Фото: пресс-служба Омской филармонии