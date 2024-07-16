В Череповце откроется выставка мужского портрета «Такие разные мужчины»

В Барском доме Усадьбы Гальских под Череповцом откроется выставка акварели и графики «Такие разные мужчины».



На выставке, которая откроется 23 июля, будут представлены 77 работ из частного собрания коллекционера и заместителя генерального директора компании «Северсталь» Алексея Егорова. В экспозицию вошли мужские портреты, созданные знаменитыми мастерами разных эпох. Гости выставки смогут увидеть полотна Рембрандта, Кранаха, Поленова, Фалька, Татлина, Пикассо и Уорхола.



«Портрет никогда не был просто изображением внешности человека: он рассказывает о характере героя, времени, в котором он жил, ключевых событиях истории и выдающихся персоналиях. Портрет может быть окном в прошлое, позволяющим нам лучше понять наши корни и наследие и проследить, как менялся образ мужчины в разных эпохах», — приводит пресс-служба компании «Северсталь» слова коллекционера.



Алексей Егоров добавил, что выставочный проект стал продолжением прошлогоднего проекта «Живая прелесть дышит в ней...», посвященного женскому портрету.



Выставка будет открыта до 16 октября.









Фото: Pixabay.com