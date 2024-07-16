Телепремьера сериала «Морячка» пройдет 22 июля

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Сериал расскажет историю Кати Белобородько — девушки, которая выросла в небольшом рыбацком поселке и по-настоящему чувствует себя счастливой лишь за штурвалом отцовского катера «Ассоль» рядом с любимыми дельфинами. Девушка становится подозреваемой в совершении преступления, ее будущее под угрозой.В актерский состав проекта вошли Анастасия Мишина, Алексей Демидов, Дмитрий Ендальцев, Николай Добрынин, Агриппина Стеклова, Александра Власова и другие. Режиссером картины выступил Сергей Краснов.Съемки фильма проходили в Геленджике.