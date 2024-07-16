В России стартовали съемки драмеди «35-я страница».



Полнометражный фильм является дебютом режиссера Филиппа Ларса. Проект был представлен на питчинге дебютов Минкультуры осенью 2023 года.



Центральный герой картины — молодой вор-карманник Алдар, который крадет кошелек у модного писателя, после чего становится его учеником и вытаскивает его из кризиса среднего возраста. Автором сценария фильма выступил Павел Кошелев. В актерский состав проекта вошли Егор Корешков, Давид Сократян, Анна Чиповская, Вадим Андреев, Олжас Тогымбет, Семен Шомин, Варя Бочкова.



«Эта картина интересна в первую очередь темами, которые она затрагивает, — кризис среднего возраста, внутренняя свобода, литература, дружба и, естественно, любовь. Филипп Ларс горит историей, дополняет её своим опытом и оригинальным видением. В дебютном кино зачастую возникает такая мощная энергия, которой не встретишь в индустрии», — рассказал актер Егор Корешков.



Выход картины запланирован на 2025 год.









Фото: VEGA FILM