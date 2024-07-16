Вечер памяти Владимира Высоцкого пройдет в Новосибирске

Вечер памяти Владимира Высоцкого пройдет в Новосибирске

16.07.2024

В Новосибирске пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого.

Мероприятие состоится 20 июля в кинозале «Синема» на ул. Каинской.

Стартует вечер с кинопоказа фильма «Владимир Высоцкий: „Уйду я в это лето...“». Картину представит режиссер Игорь Рахманов. В ленту включены уникальные кадры, запечатлевшие Высоцкого в спектакле «Гамлет», документальные съемки французского телевидения, сделанные в день прощания с артистом.

После кинопоказа во дворе Центра креативных индустрий состоится концерт по открытым небом с участием юных артистов, известных исполнителей, которые исполнят песни и стихи Высоцкого, произведения, посвященные поэту.