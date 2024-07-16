Вечер памяти Владимира Высоцкого пройдет в Новосибирске

В Новосибирске пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого.



Мероприятие состоится 20 июля в кинозале «Синема» на ул. Каинской.



Стартует вечер с кинопоказа фильма «Владимир Высоцкий: „Уйду я в это лето...“». Картину представит режиссер Игорь Рахманов. В ленту включены уникальные кадры, запечатлевшие Высоцкого в спектакле «Гамлет», документальные съемки французского телевидения, сделанные в день прощания с артистом.



После кинопоказа во дворе Центра креативных индустрий состоится концерт по открытым небом с участием юных артистов, известных исполнителей, которые исполнят песни и стихи Высоцкого, произведения, посвященные поэту.