Фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний» пройдет в Новосибирске

16.07.2024

Фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний» пройдет в Новосибирске
В Новосибирске пройдет Международный фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний». Смотр пройдет в августе 2024 года.

В рамках конкурса фестиваля «Научное кино Сибири» стартовал прием работ. Мероприятие ставит целью популяризацию и развитие научного кино.

«Надеюсь, что нынешний конкурс откроет много талантливых имен, и мы увидим немало увлекательных и разноплановых научных и индустриальных фильмов», — рассказал исполняющий обязанности директора Центра креативных индустрий Андрей Васильев.

Участие в конкурсе могут принять как профессиональные кинематографисты, так и любители, работающие в жанре документального кино. Прием заявок будет осуществляться до 12 августа включительно. Победителей конкурса объявят в конце августа. Они представят свои работы на площадках фестиваля.


Фото: Pixabay.com