Фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний» пройдет в Новосибирске

В Новосибирске пройдет Международный фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний». Смотр пройдет в августе 2024 года.



В рамках конкурса фестиваля «Научное кино Сибири» стартовал прием работ. Мероприятие ставит целью популяризацию и развитие научного кино.



«Надеюсь, что нынешний конкурс откроет много талантливых имен, и мы увидим немало увлекательных и разноплановых научных и индустриальных фильмов», — рассказал исполняющий обязанности директора Центра креативных индустрий Андрей Васильев.



Участие в конкурсе могут принять как профессиональные кинематографисты, так и любители, работающие в жанре документального кино. Прием заявок будет осуществляться до 12 августа включительно. Победителей конкурса объявят в конце августа. Они представят свои работы на площадках фестиваля.









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