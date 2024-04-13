В летнем сезоне туристам Петербурга предложат 648 культурных маршрутов

В предстоящем летнем сезоне петербургским туристам предложат 648 маршрутов с посещением новых туристических и культурных объектов, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Телеграм-канале.





За последние годы в Северной столице открылось много новых интересных локаций: «Остров фортов» с Музеем военно-морской славы в Кронштадте, Новая Голландия, Музей РЖД, «Газпром Арена», «Лахта Центр», Форт Риф, фудмолл Vokzal 1853, «Двор Гостинки», смотровая площадка в Думской башне, инсталляция Ленфильма «Пропавшие в кинохронике».





«Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что мы не только бережно сохраняем историческое и культурное наследие, но и создаем новые точки притяжения для познавательного отдыха. Только «Остров фортов» в прошлом году посетили 3,3 миллиона гостей», — написал Борис Пиотровский.





Комитет по развитию туризма совместно с Городским туристско-информационным бюро с 2022 года реализует проект «Новая культурная и туристская география Санкт-Петербурга». Он объединяет традиционные места посещения туристов — Эрмитаж, Петергоф, Царское село — с новыми общественными и креативными пространствами, музеями и экспозициями.





Объекты новой туристской географии уже включены в государственную аттестацию экскурсоводов и гидов переводчиков.









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