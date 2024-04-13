Молодежный космический фестиваль «Время первых» стартовал в Москве

В «Звездном городке» 12 апреля стартовал беспрецедентный детско-юношеский проект «Космический молодежный фестиваль «Время первых», сообщили его организаторы.





Он объединяет детей космонавтов — учащихся творческих студий легендарного Дома космонавтов и учеников творческих учебных заведений Москвы.





«Мы дали название фестивальному движению «Время первых», поскольку именно так называется движение российских космонавтов. Таким образом мы хотим подчеркнуть, что наш проект посвящен всем российским космонавтам. Фестиваль открывается в Звездном городке, в сердце российской космонавтики, где особенно ярко ощущается связь с историей и преемственность поколений. Именно такие фестивали способствуют формированию и укреплению истинного патриотизма у ребят», — отметила организатор и куратор фестиваля Надежда Журавлева.





Молодежный фестиваль «Время первых», посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, легендарного летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, собрал на сцене Дома космонавтов более 100 юных исполнителей.





Вместе с юными эстрадными певцами — учениками музыкальной школы РАМ им. Гнесиных в концерте принял участие Камерный хор Ансамбля песни и пляски им. В.С. Локтева под управлением Татьяны Матуловой, танцевальный коллектив «Солнцецвет» под управлением Марии Извековой, воспитанники творческих мастерских Дома космонавтов и дети космонавтов.





В завершении концерта прозвучал гимн фестиваля — «Космос твоей мечты», который написала автор и исполнитель Ника Ванн (Nika Wann).









Фото: Юрий Пашков / предоставлено организаторами