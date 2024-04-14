В Русском доме в Брюсселе состоялся показ российского фильма «Вызов»

12 апреля в честь Дня космонавтики в Брюсселе представили фильм «Вызов», сообщает ТАСС.





Произведение, воплощенное в жизнь режиссером Климом Шипенко и представляющее собой первый кинематограф, частично снятый в условиях космического пространства, было представлено публике на русском языке с субтитрами на английском, при этом вход был свободным для всех желающих.





Вера Бунина, руководитель Русского дома в Брюсселе, подчеркнула, что фильм произвел сильное впечатление на зрителей, особенно благодаря юмористическим моментам. Также она отметила, что красота Земли и космоса, показанная глазами главной героини Юлии Пересильд, а также детализированная сцена хирургической операции в космосе, заслужили особое внимание аудитории.





«Вызов» по праву может считаться пионером кинопроизведений, снятых за пределами Земли, и представляет собой историю врача, вынужденного немедленно подготовиться к полету на Международную космическую станцию для спасения жизни космонавта. Этот проект стал результатом сотрудничества между каналом «Первый», АО «Главкосмос», госкорпорацией «Роскосмос», студией Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатром Start и Фондом кино.









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