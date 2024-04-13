Умер народный артист России Владимир Бычков

На 97-м году ушел из жизни народный артист России, лауреат премии Ленинского комсомола Владимир Бычков, советский и российский танцовщик и балетмейстер.





Более 35 лет он был художественным руководителем и балетмейстером «Народного коллектива» ансамбля песни и пляски «Весенние зори» в Воронеже. Творческим коллективом Бычков руководил с 1972 по 2006 годы.





С его именем связана целая эпоха расцвета и творческого подъема ансамбля «Весенние зори». Хореограф обогатил ансамбль фольклорными и современными постановками. Под руководством Владимира Петровича коллектив был участником различных форумов Кремлевского Дворца Съездов, Олимпиады-80, многих международных фестивалей и конкурсов. Коллектив стал лауреатом премии Ленинского комсомола.





«Выражаем соболезнования в связи с невосполнимой утратой всем родственникам, близким, друзьям и профессиональному сообществу. Нам очень повезло, что Владимир Петрович работал с нами — мы имели возможность многому учиться у него, черпать накопленный годами опыт и знания. Бережно храня «золотой фонд» ансамбля, мы еще не раз вспомним его с благодарностью в сердце и теплотой в душе», — говорится в некрологе пресс-службы ансамбля.









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