В Москве открылся 31-й фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»

В Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи 12 апреля состоялось открытие старейшего студенческого кинофестиваля страны «Святая Анна», сообщает «Российская газета».





Открытый фестиваль «Святая Анна» пройдет в Москве в кинозале Третьяковской галереи, кинотеатрах «Иллюзион» и «Пионер».





Из более 800 картин в шорт-лист было отобрано 132 фильма: 85 игровых картин, 32 анимационных и 15 документальных фильмов. Более половины из них — премьеры: 70 картин будут показаны на «Святой Анне» впервые. Конкурс представлен студенческими работами 23 киношкол и спецкурсов, 40 фильмов — это режиссерские дебюты, снятые вне учебных заведений. География участников включает Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Читу, Якутск, Калининград, Тюмень, Тамбов и Петрозаводск.





В рамках смотра будет представлена внеконкурсная программа «Фристайл», в ней собраны фильмы продолжительностью до 10 минут.





Председатель жюри этого года — режиссер и сценарист Вера Сторожева.





Расписание сеансов конкурсной программы, а также подробности о каждой из отобранных картин доступны на официальном сайте фестиваля.









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