В возрасте 82 лет скончался Александр Елизаров

Драматический театр Бийска сообщил о смерти бывшего руководителя Александра Елизарова, передает «Российская газета».





Профессиональное образование он получил в 1965 году, закончив Читинскую театральную студию. Его карьера начиналась с работы в театрах таких городов как Сызрань, Великие Луки и Ленинабад, после чего судьба трижды привела его в Бийский драматический театр: первые два раза в 1967 и 1969 годах, и в третий раз в 1977 году, после возвращения в Бийск со своей семьей из Балашова, где он в течение семи лет был частью местного драматического коллектива.





Предложение стать руководителем Бийского драмтеатра он принял в 1979 году, не покидая при этом сцену и продолжая радовать зрителей своими яркими ролями. За время своей творческой жизни Елизаров воплотил более ста персонажей.





За вклад в развитие города и театрального искусства Александр Николаевич был награжден медалью «300 лет Бийску», а за основание театральной династии получил специальный диплом от Союза театральных деятелей.





Церемония прощания с выдающимся артистом пройдет в Бийске 15 апреля.









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