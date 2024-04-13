В Калуге начал работу кинофестиваль «Циолковский», посвященный космосу

В День космонавтики в Государственном музее истории космонавтики в Калуге начался V Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский», сообщает «Российская газета».





На открытии фестиваля показали документальный фильм «Обнимая мир» Анны Филипповой (2024), который повествует об уникальной задаче Международного фонда «Диалог культур — Единый мир» — сохранении наследия Юрия Гагарина. С 2011 года в память о подвиге советского летчика-космонавта фонд передает в дар народам мира скульптуры, посвященные герою. На сегодняшний день памятники и бюсты Гагарина установлены в 75 странах.





В этом году фестиваль посвящен 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, а также российским и советским космонавтам. В образовательном центре Музея истории космонавтики пройдут встречи с космонавтами.





МКФ «Циолковский» проходит на девяти площадках Калужской области. В программе — около 100 фильмов из 30 стран мира: игровые, документальные, анимационные и полнокупольные. В жюри вошли 13 человек.





Как ранее сообщала газета «Культура» , конкурсная программа включает анимационные фильмы из 17 стран. Кинофестиваль пройдет в Калуге в пятый раз с 12 по 16 апреля.









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