В Санкт-Петербурге сербский хор «Мелоди» откроет серию Великопостных концертов

Выступления будут проходить с 14 по 28 апреля в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Ожидается, что серия концертов привлечет внимание поклонников старинной православной музыки и укрепит уникальные певческие традиции, сообщает ТАСС.





Цикл вечеров откроет концерт исполнительницы духовной музыки Дивны Любоевич, возглавляющей «Мелоди».





Любоевич на пресс-конференции объявила, что для петербургской аудитории была подготовлена специальная программа, отражающая религиозные и культурные связи между сербским и русским народами через использование церковнославянского языка.





Программа концертов будет включать богатую коллекцию византийских песнопений, произведения русской и сербской духовной музыки, а также народные сербские мелодии.





Также 26 апреля публика получит возможность послушать выступление мужского хора «Древнерусский распев» из Москвы и ансамбля «Знамение» из Санкт-Петербургской консерватории. А 28 апреля мужской хор «Оптина пустынь» из Санкт-Петербурга представит новую программу — произведения, которые относятся к сокровищам русской хоровой музыки классического периода.









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