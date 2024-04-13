Эрмитаж завершил реставрацию «Красного вагона» Кабаковых

В зале Главного штаба 12 апреля представили итоги реставрации тотальной инсталляции Ильи и Эмилии Кабаковых «Красный вагон» — одного из самых известных произведений современного искусства в коллекции Государственного Эрмитажа, сообщает Телеграм-канал музея.





«В искусстве сегодня важна главная идея, исполнить которую может уже любой искусственный интеллект. Так что «Красный вагон» — концептуально очень важное произведение, совершенно замечательное по идее. Оно является хорошим примером того, как музей дополняет вещи, в нем хранящиеся», — отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.





«Красный вагон» — зримая метафора советской эпохи, она состоит из трех частей: конструктивистской лестницы в небо, вагона и груды мусора. Эти элементы созвучны также истории реконструкции Главного штаба, который привносит в инсталляцию новое смысловое наполнение.





По замыслу авторов, посетители могут не только осматривать инсталляцию снаружи, но и заходить внутрь вагона, чтобы посидеть на скамье и послушать музыку. Однако постоянный физический контакт со зрителями привел к постепенному износу экспоната.





В ходе комплексной реставрации «Красного вагона» была разработана специальная методика, проведен поиск баланса между сохранением оригинального облика инсталляции и ее приспособлением к постоянному взаимодействию с людьми.









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