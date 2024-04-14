Алтай отмечает 150-летие Рериха уникальной выставкой артефактов

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая состоялось уникальное событие — публике впервые были представлены свыше 400 артефактов, имеющих отношение к Николаю Рериху, его семье и близкому окружению, сообщает ТАСС.





Среди выставленных экспонатов — личные вещи, рукописи, архивные документы, гравюры, книги и фотографии.





Эти редкие предметы передал музею Владимир Росов, российский историк и специалист по культуре Востока, который руководит отделом «Наследие Рерихов» в Государственном музее Востока. Коллекция также включает в себя творчество Георгия Гребенщикова — собирателя открыток, писем, дневниковых записей и газетных вырезок.





Эти ценные дары были преподнесены музею в честь 150-летия со дня рождения знаменитого художника. Выставка получила название «Зов Азии».





К 150-летию Рериха в Алтайском крае также запланирован ряд культурных мероприятий, среди которых выставка оригинальных произведений Николая Рериха и его сына Святослава Рериха. В музей «Город» из коллекции Государственного музея искусства народов Востока будут доставлены 94 живописные работы.









Фото: скриншот Youtube