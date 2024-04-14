XIX ежегодный День Мецената был торжественно проведен в Эрмитажном театре

В Санкт-Петербурге в Эрмитажном театре прошел XIX День Мецената. Открытие этого события провел генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, сообщает «Культуромания».





Пиотровский подчеркнул важность признания обществом роли меценатов, отметив, что меценатство — это не просто способ развлечения, а важный элемент культурной пропаганды и поддержки.





Посетители смогли насладиться выставкой, развернутой в фойе театра, и выступлениями лауреатов известных международных конкурсов.





Кроме того, состоялось торжественное поздравление с 75-летием Георгия Вилинбахова — заместителя генерального директора по научной работе Эрмитажа, государственного герольдмейстера РФ и профессора Академии имени А. Л. Штиглица.









Фото: скриншот Youtube