В Большом представят концерт в честь 180-летия Римского-Корсакова

На Исторической сцене Большого театра России 16 июня состоится концерт «Римский-Корсаков — гала», который включен в программу фестиваля в честь 180-летия со дня рождения знаменитого русского композитора.





Как сообщает Телеграм-канал Большого театра, оперное наследие композитора представят ведущие солисты оперной труппы, хор и оркестр Большого театра.





Прозвучат песни из опер «Майская ночь» и «Садко» (выступят Константин Артемьев, Олег Долгов, Андрей Потатурин, Владислав Попов, Алина Черташ), арии из «Золотого петушка», «Ночи перед Рождеством», «Сказки о царе Салтане», «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Снегурочки» (Гузель Шарипова, Анна Шаповалова, Анна Аглатова, Анна Нечаева и Альбина Латипова) и другие сольные, дуэтные, хоровые и оркестровые номера (от сцены Весны с птицами из оперы «Снегурочка» до симфонической картины «Три чуда» из «Сказки о царе Салтане»).





В финале прозвучит знаменитый хор «Свет и сила Бог Ярило» из оперы «Снегурочка», в котором заняты все исполнители.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»