В Новосибирске предложили проведение межрегиональных гастролей для укрепления культуры Сибири

Юрий Зимняков, исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области и председатель координационного совета по культуре Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), высказал идею о запуске программы межрегиональных гастролей в пределах Сибирского федерального округа, передает ТАСС.





Это предложение, направленное на укрепление культурных отношений между сибирскими регионами, предполагает организацию обмена гастролями, включая театральные представления, музейные проекты и концерты.





Основываясь на действующей программе «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры РФ, которая направлена на формирование единого культурного пространства по всей России, Зимняков предлагает сфокусироваться на налаживании более тесного взаимодействия именно между субъектами Сибирского округа.





В настоящий момент обменные межрегиональные гастроли являются редкостью.





На недавнем заседании МАСС сибирские регионы предложили расширить национальный проект «Культура», добавив четыре новых направления, среди которых инициативы по созданию кинозалов в малых поселениях, капитальному ремонту и модернизации культурных учреждений, а также строительству школ искусств на региональном и муниципальном уровнях.





Предложенные инициативы включают также организацию музейной экспозиции, посвященной истории Донбасса. Все предложения планируется направить на рассмотрение в Минкультуры России.









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