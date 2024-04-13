В ДНР планируют удвоить число мобильных культурных центров

Восемь автоклубов для проведения выездных культурно-массовых мероприятий закупят в ДНР в 2024 году, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.





В этом году запланирован новый этап реализации программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики и программы пожертвований Президентского фонда культурных инициатив. Запланировано приобретение восьми многофункциональных мобильных культурных центров — автоклубов, передает ТАСС





В рамках данных программ намечено оснащение трех модельных библиотек в Донецке, Енакиево и Снежном, а также открытие пяти кинозалов в Торезе, поселках Володарское, Донское, Сартана и Седово.





В январе вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина сообщила в своем Телеграм-канале, что в регионе действуют восемь автоклубов. В 2023 году они были преимущественно поставлены в южные муниципалитеты республики для работы в сельской местности. Такие машины активно использовались в период зимних праздников.