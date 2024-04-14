Софийский театр оперы и балета представил премьеру балета «Великий Гэтсби»

Балет «Великий Гэтсби», поставленный на основе знаменитого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, оказался настоящим открытием театрального сезона в Софийском театре оперы и балета, сообщает ТАСС.





Постановкой занимался известный балетмейстер из Хорватии Лео Муйич.





Муйич на недавней пресс-конференции отметил, что для него было важно максимально раскрыть потенциал каждого артиста и через балетную постановку пересказать историю Гэтсби, пропуская ее через призму современности и классики.





Хореограф подчеркнул, насколько сложно воплотить столетнюю литературную классику в балетном искусстве и адаптировать сюжет к современному миру.





В свою очередь Марта Петкова, художественный руководитель балета Софийской оперы, исполнявшая главную партию, рассказала, что для нее важно сотрудничество с известными хореографами. Она также отметила высокие требования Муйича к артистам, желание видеть от них все большую и большую самоотдачу.





Мастерские театра тщательно подготовились к премьере, создав уникальные костюмы и зрелищные декорации для спектакля, что не оставило публику равнодушной.









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