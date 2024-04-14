«Санктъ-Петербургъ опера» выступит с концертами в Баня-Луке и Белграде

Артисты из «Санктъ-Петербургъ опера» выступят в Боснии и Герцеговине, а также в Сербии с 14 по 17 апреля, как сообщает пресс-служба театра. Программа их гастролей включает вокально-фортепианный вечер в Национальном театре Республики Сербской в Баня-Луке и концерт в белградском театре «Мадленианум», передает ТАСС.





На сцене Национального театра Республики Сербской 14 апреля состоится вокально-фортепианный вечер «Звезды театра «Санктъ-Петербургъ опера», где участие примут Евгения Кравченко, Софья Некрасова, Лариса Поминова, Владислав Мазанкин, Валерий Каула и Мария Чернышева, все они являются лауреатами международных конкурсов.





Это уже второе посещение труппы в Баня-Луке, после участия в Культурной программе Санкт-Петербурга в 2017 году.





17 апреля артисты продолжат свои гастроли в Белграде, где пройдет концерт «Мировые оперные хиты» на сцене театра «Мадленианум». В концерте также участвует оркестр театра под управлением дирижера «Санктъ-Петербургъ оперы» Максима Валькова.









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