Суд требует взыскать более 27 млн рублей с киностудии Ивана Охлобыстина

Арбитражный суд Москвы требует взыскать более 27 млн рублей со «Студии Ортодокс» из-за налоговых задолженностей, сообщает «Газета.Ru».





Компания занимается производством кинофильмов и телевизионных программ. Налоговая решила приостановить все операции по счетам студии.





Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями производственной компании являются четыре физических лица — Иван Охлобыстин, Виктор Алисов, Любовь Калинская и Геннадий Меркулов.





Иван Охлобыстин известен по роли заведующего терапевтическим отделением больницы Андрея Быкова в сериале «Интерны». В его фильмографии более 80 ролей. Он снялся в таких проектах, как «ДМБ», «Холоп-2», «Дом Солнца», «Полярный».









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