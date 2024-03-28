Экскурсоводы из ДНР и Херсона прошли курсы повышения квалификации от Русского музея

Экскурсоводы из учреждений культуры Донецкой Народной Республики и Херсонской области прошли курсы повышения квалификации. Об этом сообщили в пресс-службе Русского музея.





Курсы по теме «Экскурсионно-лекционная работа в музее» прошли во второй половине марта. Участниками стали 38 специалистов из учреждений культуры России, включая новые регионы. Речь идет о Донецком республиканском художественном музее, Херсонском областном краеведческом музее и Херсонском областном художественном музее.





Сотрудники посетили практическое занятие «Мастерская экскурсовода», где участники усовершенствовали навыки ведения экскурсии. В рамках аттестации слушатели представили презентации о проектах и экскурсиях с различными категориями посетителей в своих музеях. Участникам выдали удостоверения о повышении квалификации по итогам курсов.





Гендиректор Русского музея Алла Манилова во время встречи с учащимися отметила плодотворное сотрудничество в рамках деятельности Ассоциации художественных музеев России. Также она подчеркнула важность интеграции музеев новых регионов в культурное пространство страны.









Фото: YouTube