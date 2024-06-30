Пять российских модельеров представят коллекции, посвященные Пушкину

В Царском Селе стартует музейно-театральный проект «Ассоциации», где российские модельеры воплощают образы пушкинских героев в своих коллекциях, передает ТАСС.





В этом году проект состоится в 14-й раз, режиссером-постановщиком выступит Виктор Крамер.





В рамках проекта выставят пять коллекций модельеров: Татьяны Парфеновой, Лилии Киселенко, Стаса Лопаткина, Владимира Бухинника и Саши Гапанович. Каждая коллекция представит собственный взгляд на классику русской литературы, используя современные технологии и ткани.





«У нас все связано с историей, с историей стилей, с историей России и Царского Села. В этом году жизнь нам сама подсказала тему — это Пушкин. Причем она трактуется достаточно широко: это не только сам Пушкин и его произведения, это еще и стилистика той эпохи, в которой он вырос, это, конечно, его сказки, которые дают простор для этнографических коллекций», — рассказала директор музея-заповедника Ольга Таратынова.





Арт-проект проводится с 2009 года. В разные годы петербургские дизайнеры представляли в разных уголках Екатерининского парка коллекции «Война и мир», «Барокко», «Игра в античность» и многие другие. В 2015 году театрализованное дефиле, посвященное китайской теме, впервые прошло в Александровском парке. В 2016-м показы вернулись в Екатерининский парк.









Фото: скриншот Youtube