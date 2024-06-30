Гимнасты из Вьетнама получили Гран-при на цирковом фестивале в Якутске

Воздушные гимнасты Тха Тьен Фуок и Нгуен Тхи Хоа из Вьетнама получили Гран-при за номер «Момент любви» на VII Международном цирковом фестивале «Мамонтенок-2024», проходившем в Якутске с 27 по 30 июня, сообщает ТАСС.





Участие в фестивале принимали победители многих международных конкурсов, демонстрируя уникальные и рекордные трюки. Жюри состояло из известных цирковых деятелей России и зарубежных стран. С 2 по 7 июля, после завершения конкурсной программы, будут проходить гала-представления с лучшими номерами победителей и призеров.





«Этот фестиваль пользуется успехом в нашей республике, билеты были раскуплены уже очень давно. И мы очень рады, что все вы сегодня вместе с нами в феерии красоты, вдохновения и радости», — отметила заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина.





В 2024 году фестиваль собрал более 50 участников и 7 членов международного жюри из Беларуси, Вьетнама, Китая, Казахстана, Таджикистана, Монголии и России. В числе почетных гостей были руководители цирков, продюсеры, деятели культуры и артисты.









Фото: Pixabay.com