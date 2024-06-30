Ушел из жизни заслуженный артист РФ Геннадий Альберт

Геннадий Альберт, известный как артист балета, педагог, исследователь танца и театральный деятель, скончался в возрасте 76 лет, сообщает «Культуромания».





Геннадий Альберт с 1990 по 2017 год был директором Театра балета Эйфмана, стоял у истоков создания Академии танца Бориса Эйфмана, принимал участие в ее жизни. Он повлиял на запуск всех инновационных программ образовательного учреждения, в том числе цикла предметов Пластической выразительности.





С 1968 года Альберт также являлся солистом балетной труппы Саратовского академического театра оперы и балета, где исполнял ведущие роли в таких известных балетах, как «Щелкунчик», «Золушка», «Лебединое озеро», «Корсар», «Жизель», «Баядерка», «Юнона и Авось», и других постановках.









Фото: Pixabay.com