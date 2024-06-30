Фильм о царевне Софье представил самый молодой участник кинофестиваля «Антарес»

Кинофестиваль «Антарес» в Сочи завершился 30 июня. Из тысячи заявок отобрали 18 фильмов, среди которых лента «Первая на русском троне» от молодого режиссера Андрея Арчакова, которому в день закрытия фестиваля исполнилось 18 лет, сообщает «Российская газета».





Об Андрее Арчакове стало известно, когда он в 13 лет снял картину о Екатерине Великой — «Екатерина II. Закат Великой». Фильм был показан в кинотеатрах страны и участвовал во многих кинофестивалях.





О своем новом фильме «Первая на русском троне» режиссер рассказывает: «После работы над картиной о Екатерине II меня заинтересовала еще одна выдающаяся женщина русской истории — сестра Петра Великого царевна Софья, которая управляла страной в конце XVII века. Ее личность оказалась невероятно трагичной и во многом похожей на мой собственный характер».





Международный кинофестиваль «Антарес» — новый российский кинофестиваль, ежегодно проводимый в Сочи.





На площадке фестиваля встречаются разные поколения кинематографистов, и результатом этой синергии становятся новые творческие проекты в разных уголках мира.









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