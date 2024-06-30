Фестиваль Чайковского в Клину посетили более 12 тыс. человек

10-й Международный фестиваль искусств Петра Чайковского под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета посетили более 12 тыс. человек, сообщает ТАСС.





Международный фестиваль искусств Чайковского проводится ежегодно летом в музее-заповеднике композитора в Клину. В 2024 году он проходит с 21 по 30 июня.





Генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко подчеркнул, что в этом году было установлено рекордное количество зрительских мест — 1,5 тыс., и даже это оказалось недостаточно для удовлетворения спроса.





Юрий Башмет, руководитель фестиваля, отметил его значимость в культурной жизни России, подчеркнув, что за десятилетие фестиваль стал известным в мировом масштабе.





Среди выступлений был концерт-спектакль «Рождение человека», в котором приняли участие народный артист РФ Евгений Миронов и другие знаменитости. Это событие объединило музыку Петра Чайковского с произведениями Максима Горького.





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Заключительным аккордом фестиваля станет концерт певицы Пелагеи.