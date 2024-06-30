Северный хор представил программу, посвященную Архангельску

Северный русский народный хор представил новую концертную программу «Любимый город», посвященную культурным традициям и истории Архангельска, в Архангельском театре драмы имени Ломоносова, сообщает «Российская газета».





В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 440-летию Архангельска, Северный русский народный хор под руководством Светланы Игнатьевой представил программу.







В концерте звучали вокально-хореографические композиции, такие как «Деревянный Архангельск», «Немецкая слобода», «Двина-река», «Память о войне», «Белые ночи», «Моряки», «Архангельск снежный», «Чумбаровка» и «Праздник песни».





«Мне кажется, что это замечательный подарок горожанам к 440-летию Архангельска, — отметила художественный руководитель Северного русского народного хора Светлана Игнатьева. — Было представлено много новых номеров. Судя по аплодисментам, зрителям они понравились».





В Северном хоре рассказали, что авторы постановки черпали вдохновение в картинах архангельских художников из фондов Музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Владимира Трещева, Михаила Баранчеева, Ивана Котова. В программе звучат стихи Ольги Фокиной, Константина Симонова, Вадима Беднова, Сергея Григорьева.









Фото: скриншот Youtube