Международный театральный фестиваль «Толстой» пройдет в Музее-усадьбе «Ясная Поляна»

С 5 по 7 июля состоится Международный театральный фестиваль «Толстой» в исторической усадьбе «Ясная Поляна», сообщает «Российская газета».





На фестивале будут показаны спектакли, основанные на произведениях писателя, а также пройдут лекции и показы фильмов. Особое внимание уделено спектаклю «Воскресение», который представит Александринский театр из Санкт-Петербурга.





В этом году также отмечаются несколько важных юбилеев членов семьи Толстых. 180 лет супруге Льва Николаевича Толстого Софье Андреевне Толстой, которая известна не только как верная жена и мать, но и как организатор и первый куратор яснополянского музея писателя.





Также значимые даты коснулись дочерей Льва Николаевича: 160-летие Татьяны Толстой-Сухотиной и 140-летие Александры Толстой.









Фото: скриншот Youtube