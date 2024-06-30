Международный театральный фестиваль «Толстой» пройдет в Музее-усадьбе «Ясная Поляна»

30.06.2024

Международный театральный фестиваль «Толстой» пройдет в Музее-усадьбе «Ясная Поляна»
С 5 по 7 июля состоится Международный театральный фестиваль «Толстой» в исторической усадьбе «Ясная Поляна», сообщает «Российская газета».

На фестивале будут показаны спектакли, основанные на произведениях писателя, а также пройдут лекции и показы фильмов. Особое внимание уделено спектаклю «Воскресение», который представит Александринский театр из Санкт-Петербурга.

В этом году также отмечаются несколько важных юбилеев членов семьи Толстых. 180 лет супруге Льва Николаевича Толстого Софье Андреевне Толстой, которая известна не только как верная жена и мать, но и как организатор и первый куратор яснополянского музея писателя.

Также значимые даты коснулись дочерей Льва Николаевича: 160-летие Татьяны Толстой-Сухотиной и 140-летие Александры Толстой.


Фото: скриншот Youtube