Образовательная программа международного кинофестиваля стартовала в Якутске

Образовательная программа Якутского международного кинофестиваля началась на базе Арктического государственного института культуры и искусств, передает ТАСС.





«На площадке нашего вуза с лекциями выступят ведущие киноведы из ВГИК, Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов РФ. В рамках образовательной программы состоится творческая встреча-диалог с Бекбулатом Шекеровым (Казахстан), Олзийн Цевелсурен (Монголия), Гульнарой Абикеевой (Казахстан)», — сказала ректор вуза Саргылана Игнатьева.





Программа началась с интерактивных лекций преподавателей ВГИК Нины Ромодановской и Ирины Сошниковой, посвященных кинопродвижению на фестивалях и киномаркетингу.





Этот образовательный проект реализуется в рамках трека «Кино» программы АГИКИ «Приоритет-2030. Дальний Восток».





Якутский международный кинофестиваль проводится в рамках Арктического форума искусств «Желанный берег», который включен в культурную программу VIII Международных спортивных игр «Дети Азии».









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