Хибла Герзмава представила джазовую программу в Красноярске

30.06.2024
Российская оперная певица Хибла Герзмава дала совместный концерт с джаз-бэндом Сергея Макеева в рамках фестиваля «Джаз над Енисеем» в Красноярске, сообщает ТАСС.
«Фестиваль «Джаз над Енисеем» — крупнейший джазовый форум Сибири и Дальнего Востока, привлекающий множество артистов. Но настоящей изюминкой стало выступление Хиблы Герзмавы, известной оперной дивы, в новом для нее амплуа джазовой певицы. Она подготовила специальную программу с джаз-бэндом Сергея Макеева», — рассказал генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.
На концерте прозвучали как популярные песни, так и классические произведения в джазовой обработке, включая джазовую версию «Песни Сольвейг» Эдварда Грига, написанной к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт».
По данным филармонии, все билеты на мероприятие были распроданы.
Фото: Pixabay.com