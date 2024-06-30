Хор «Маленькие певцы Армении» выступит с композициями Георгия Гараняна в Ереване

Концерт с участием симфонического оркестра и детского хора Армении Little Singers of Armenia пройдет в Ереване к 90-летнему юбилею Георгия Гараняна, передает ТАСС.





Гала-концерт состоится 19 октября в Концертном зале имени Арама Хачатуряна в Ереване. По словам вдовы музыканта Нелли Закировой, «это самый большой и красивый зал Армении». «Даже не Еревана, а Армении. И там будет совершенно необычный концерт, необычный для Еревана», — отметила она.





Кроме хора и оркестра, в программе концерта примет участие ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна, который исполнит советскую музыку в джазовой аранжировке самого композитора.





Георгий Гаранян был выдающимся советским и российским саксофонистом, исполнявшим джаз, классическую и эстрадную музыку. Он удостоен звания народного артиста РФ и является лауреатом Государственной премии РФ.





Свою карьеру музыкант начинал в оркестрах Юрия Саульского и Олега Лундстрема. С 1973 по 1982 год Гаранян руководил ансамблем «Мелодия», известным своей джазовой обработкой популярных советских композиций. В 2006 году на базе ансамбля был создан «Биг-бенд Георгия Гараняна».









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