Масштабная выставка Дейнеки в Севастополе собрала более 10 тыс. посетителей

Севастопольский художественный музей им. М. П. Крошицкого впервые показал картину «Оборона Севастополя» советского художника А. А. Дейнеки, посвященную 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщает ТАСС.





Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что выставка стала событием, имеющим огромный успех среди местных жителей и гостей, и привлекла более 10 тыс. посетителей за время ее проведения.





«Сегодня был последний день, когда можно было увидеть грандиозное полотно. Выставка имела огромный успех у жителей и гостей Севастополя. Много восторженных и искренних слов благодарности всем организаторам оставили зрители в книге отзывов», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.





Картину впервые привезли в Севастополь из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Полотно советского художника А. А. Дейнеки «Оборона Севастополя» экспонировалось в Севастопольском художественном музее им. М. П. Крошицкого в течение почти двух месяцев.









Фото: скриншот Youtube