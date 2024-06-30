Альбом Карла Брюллова продан за 100 млн рублей и останется в России

Впервые выставленный на открытые торги уникальный альбом из 33 рисунков Карла Брюллова ушел с молотка в частную коллекцию и вскоре может быть выставлен в Русском музее, сообщает «Родина».





Покупатель, который пожелал не раскрывать свою личность, приобрел этот уникальный лот единым пакетом.





Егор Молчанов, глава аукционного дома Artinvestment, выразил радость по поводу того, что все больше произведений старого русского искусства остаются в стране. «Российский арт-рынок становится все сильнее, а коллекционеры понимают ценность и привлекательность наших художников как объектов вложений. «Итальянский альбом» — это уникальный лот, и он стал, по сути, «градусником» для подобных произведений искусства», — отметил Молчанов.





Поклонники творчества Карла Брюллова вскоре смогут увидеть «Итальянский альбом» на выставке в Русском музее, о чем планирует договориться новый владелец.





Альбом из 33 рисунков, выполненных акварелью и карандашом, был создан Брюлловым во время его поездки в Италию в 1823-1825 годах и подарен графине Стефании Витгенштейн 3 апреля 1832 года. Подлинность работ неоднократно подтверждалась независимыми экспертами.









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