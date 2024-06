Гитарист Сергей Дюжиков скончался в возрасте 75 лет

Сергей Дюжиков, известный гитарист групп «Цветы» и «Голубые гитары», ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщает ТАСС.





Сергей Дюжиков родился 27 июля 1948 года в Вене, он стал участником многих музыкальных коллективов, среди них «Скифы», «Голубые гитары», «Цветы». Гитарист также работал с Игорем Крутым у Валентины Толкуновой, записал альбом с Владимиром Пресняковым, участвовал в ВИА «Магистраль» Юрия Антонова.





В 1991 году он переехал в США, где активно выступал и записывался с местными музыкантами. В 1999 году в составе Joel Ray & Eagle Pass он получил приз на международном фестивале в Нашвилле.





Помимо этого, в 2000 году музыкант принял участие в бродвейском мюзикле «It Ain’t Nothing but The Blues».









