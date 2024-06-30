Гала-концерт «Ночь Чайковского» под руководством Юрия Башмета пройдет в Клину

6 июля в усадьбе Демьяново в Клину состоится гала-концерт «Ночь Чайковского», на котором Юрий Башмет представит свою авторскую постановку «Евгения Онегина» в рамках X Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского, сообщает ТАСС.





В 2024 году проект посвящен празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.





Фрагменты поэмы Пушкина продекламируют актеры театра и кино Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Сцены из оперы Чайковского исполнят солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. За пульт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» встанет маэстро Башмет.





«В этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы продолжим расширять наш масштабный проект «Ночь Чайковского». Уже в третий раз состоится специальный концерт в усадьбе Демьяново в Клину. С учетом празднования в этом году 225-летия «солнца русской поэзии» Пушкина, мы решили показать в Демьяново мою авторскую постановку «Евгения Онегина», которая объединяет в себе музыку Чайковского с текстом Пушкина», — рассказал Юрий Башмет.





Концерт в усадьбе Демьяново стал традиционным для фестиваля искусств П.И. Чайковского, поддерживаемого Президентским фондом культурных инициатив. Организаторы отмечают, что в прошлом году концерт посетило около 15 тысяч зрителей, в этом году вход на мероприятие также будет свободным.









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