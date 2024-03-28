Более 10 тысяч человек посетили акцию «Ночь театров» в Москве

Более 10 тысяч человек посетили общегородскую акцию «Ночь театров» в Москве. Об этом в Telegram-канале рассказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.





Акция стартовала в Москве 27 марта в 17:00. В ночь с 27-е на 28-е акцию посетили свыше 10 тысяч человек.





«Хочу сказать спасибо каждому, кто принял в ней участие. Тут я имею в виду как самих артистов и работников театров, так и зрителей, многие из которых пришли с детьми», — написал Фурсин.





В 2024 году участниками акции стали 70 театров. Творческие коллективы провели более 80 мероприятий.





Акция посвящена Всемирному дню театра. «Ночь театров» проходит в Москве с 2013 года. С тех пор в рамках акции прошло более 900 мероприятий, которые посетили свыше 115 тысяч человек.









Фото: Pixabay.com