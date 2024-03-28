В Москве откроется итоговая выставка X сезона Открытых студий Винзавода

Итоговая выставка X сезона Открытых студий Винзавода «Это нам приснилось завтра» откроется 9 апреля. Об этом сообщила его пресс-служба.





Проект будет работать до 12 мая. На выставке будут представлены работы художников Дарьи Арбузовой, Юли Дибровой, Ульяны Елкиной, Маргариты Журавлевой, Ольги Михальчук, Аксаны Прутцковой, Полины Савиной, Елены Холкиной, Елены Шаргановой, Таисии Камышан.





«Выставка о том, что страх — это оборотная сторона надежды. Об одиночестве как экзистенциальном испытании, которое оказывается преодолимо. О том, как рождаются и умирают утопические проекты – в реальности и в виртуальном мире. О том, как жизнь продолжается даже после реализации антиутопии», — сказала ментор X сезона Анна Зайцева.





Авторы представят текстильные коллажи, инсталляции, видео, и другие произведения.





Напомним, Открытые студии Винзавода работают с 2017 года и входят в стратегическое направление Новые имена. Проект объединил принципы мастерской, резиденции и арт-школы.









Фото: Пресс-служба Фонда поддержки и развития современного искусства Винзавод