В Турции снимут ремейк российского «Холопа» с Керемом Бюрсином в главной роли

Актер Керем Бюрсин сыграет главного героя в турецком ремейке «Холопа» режиссера Клима Шипенко. Об этом сообщила кинокомпания «Централ Партнершип».





В пресс-релизе уточнили, что съемки фильма начнутся летом 2024 года, в июне. Главную роль исполнит звезда сериала «Постучись в мою дверь», который сыграл Серкана Болата.





Турецкая версия фильма сохранит оригинальную концепцию российского «Холопа». По сюжету главный герой по имени Мете является избалованным наследником из Стамбула. В рамках проекта по перевоспитанию он переносится в османский город XVI века.





Режиссерское кресло занял Онур Унул. Производством займется турецкая кинокомпания Kunay Film совместно с российской студией Yellow, Black and White.









Фото: YouTube